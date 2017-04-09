فيينورد في مأزق!

وتعادل فينيورد مع مضيفه زفوله 2-2، وفاز أياكس على مضيفه نيميغن أمس 5-1 في المرحلة الثلاثين.

وبعدما بدا في طريقه لحسم لقبه الأول منذ 1999 بشكل سهل تماماً، أصبح فيينورد مهدداً بفقدان الصدارة لمصلحة أياكس بعد سقوطه في المرحلة 25 أمام سبارتا روتردام (صفر-1) ثم في المرحلة 28 أمام ملاحقه بالذات (1-2) قبل أن يضيف الأحد نتيجة مخيبة أخرى ضد زفوله الذي تقدم بهدفين نظيفين عبر كوينسي مينيغ (3) وبرام فان بولن (13).

لكن فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست الذي يلتقي في المرحلتين المقبلتين مع أوتريخت الرابع وفيتيس أرنهم الخامس، عاد إلى أجواء اللقاء وأنقذ نقطة بفضل ثنائية لستيفن بيرغويس (27 و54).

ورفع فيينورد رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أياكس الذي حقق فوزه الثالث توالياً وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الرابعة عشرة على التوالي بفوزه الكبير على مضيفه نيميغن.

وتناوب على تسجيل أهداف أياكس البولندي فويسييتش غولا (4 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي دافيد نيريس (8) والبوركيني برتران تراوريه (32 و60) والمغربي حكيم زياش (78)، فيما كان هدف نيميغن من نصيب فيردي كاديوغلو (54).

وعوض أيندهوفن حامل اللقب وثالث الترتيب النقطتين اللتين أضاعهما في المرحلة السابقة أمام تفينتي أنشكيده (2-2)، بفوزه الكبير على ضيفه فيللم تيلبورغ بخماسية نظيفة سجلها الفرنسي نيكولا أيسيمات ميرين (2+45) وماركو فان جينكل (56 و84) والأوروغوياني غاستون بيريرو (76) والمكسيكي أندريس غواردادو (82).

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن فيينورد، ما يجعل باب المنافسة على اللقب مفتوحاً حتى المرحلة الختامية.

في المقابل، عزز أوتريخت مركزه الرابع بفوزه على تفينتي 3-صفر، والأمر ذاته ينطبق على فيتيس أرنهيم الخامس الذي تغلب على هيرينفين 4-2 السبت.

وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز إكسيلسيور على سبارتا روتردام 3-2، واستكملت السبت بفوز أدو دن هاغ على غرونينغن 4-3، وتعثر غو أهيد إيغلز أمام هيراكليس ألميلو 1-4.

وتعادل الأحد ألكمار مع رودا كيركراده 1-1.