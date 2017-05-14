فينورد يتوّج بطلاً للدوري الهولندي

وكان فينورد بحاجة للفوز ليتوج باللقب دون انتظار نتيجة ملاحقه أياكس الذي فاز على فيليم بالنتيجة ذاتها.

وحافظ فينورد بهذا الفوز على فارق النقطة التي تفصله عن أياكس صاحب المركز الثاني ليتوج فينورد بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 1999 بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أياكس الذي أنهى مسيرته في المسابقة هذا الموسم بالفوز 3-1 أيضاً على مضيفه فيليم تيلبورغ في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

في روتردام، باغت فينورد ضيفه بهدف مبكر للغاية سجله كاوت في الدقيقة الأولى من المباراة ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 12 لينهي فينورد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل كاوت الهدف الثالث له (هاتريك) وللفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن يحرز بيتر فان أويين هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وأحرز فينورد لقبه الخامس عشر في تاريخ مسابقة الدوري الهولندي وهو الأول له في القرن الحالي حيث كان آخر لقب سابق له في البطولة بموسم 1998- 1999.

وفي المقابل، لم يكن فوز أياكس كافياً لحسم اللقب لصالحه حيث ظل فارق النقطة الواحدة يفصله عن المتصدر فينورد.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كاسبر دولبرغ في الدقيقة 38 وأضاف دافينسون مينا ودافي كلاسين هدفين آخرين في الدقيقتين 48 و66 فيما سجل ياري شورمان الهدف الوحيد لفيليم في الدقيقة 82.

84 - القائد كاوت يوقع على ثالث أهداف فينورد من ركلة جزاء ويضع يده على اللقب مطلقاً العنان لفرحة هستيرية داخل وخارج الملعب.

66- دافي كلاسين يصيف الهدف الثالث لأياكس، لكن فينورد مازال بطلاً بفضل تفوقه على ملعبه 2-صفر إلى حدود الدقيقة 75.

- الدقيقة 48، أياكس يضيف الهدف الثاني عبر الكولومبي دافينسون سانشيز، لكن فينورد مازال متفوقاً على هيراكليس بثنائية وهو الأقرب للتتويج.

نهاية الشوط الأول في الملعبين بتقدم فينورد بثنائية نظيفة على هيراكليس، وتقدم أياكس على فيليم بهدف نظيف.

- أياكس يستعيد الأمل بتسجيله هدفاً في مرمى فيليم عبر الدنماركي كاسبر دولبرغ في الدقيقة 38.

- في المباراة الثانية وإلى حدود الدقيقة 16 مازال أياكس متعادلاً مع مضيفه فيليم دون أهداف.

- المخضرم والخبير ديرك كاوت يضيف الهدف الثاني لفينورد (12) ويشعل الحماس لدى جمهور فريقه المتعطش للتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 18 عاماً.

- في ملعب فينورد افتتاح المخضرم ديرك كاوت التسجيل لأصحاب الصدارة والأرض منذ الدقيقة الأولى مانحاً فريقه جرعة معنوية مهمة على طريق التتويج باللقب.

وفي باقي مباريات المرحلة، فاز آيندهوفن على زفوله 4-1 وأدو دن هاغ على إكسلسيور بنفس النتيجة وغرونينغن على مضيفه تفنتي أنشخيده 5-3 وأوتريخت على مضيفه ألكمار 3-2 وسبارتا روتردام على مضيفه غو أهيد إيغلز 3-1 ونيميغن على مضيفه هيرينفين 2-صفر.