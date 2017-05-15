ديرك كاوت حقق حلمه رغم سخرية رفاقه

لكن المهاجم المخضرم، الذي سيكمل 37 عاماً في يوليو/تموز، كانت له الضحكة الأخيرة أمس الأحد عندما سجل ثلاثية في انتصار فينورد 3-1 على ضيفه هيراكليس ألميلو مانحاً فريقه لقب البطولة في اليوم الأخير من الموسم.

وعلى الرغم من مسيرته البارزة قال كاوت إن هذا اللقب يعني له الكثير.

وأبلغ الصحفيين خلال احتفال فينورد بأول ألقابه منذ 1999 "كنت أعلم عندما عدت قبل عامين أن بمقدورنا الفوز بالبطولة. الكل سخر مني وقتها".

وتابع كاوت الذي بدأ مسيرته في فينورد قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2006 ولعب أيضاً لفنربهتشه "لعبت في نهائي دوري الأبطال وفي نهائي كأس العالم وفي أندية كبيرة. لكنها أسعد لحظة في حياتي".

وكان هدفه بعد 40 ثانية أمس الأحد هو 100 في فترتين قضاهما مع النادي وجعل الفريق يكمل المباراة بهدوء وثقة بعد أن فرط قبل أسبوع في فرصة حسم اللقب مبكراً بعد الهزيمة بثلاثية دون رد أمام إكسلسيور روتردام.

وقال كاوت إنه كان عازماً على استعادة أمجاد فينورد بطل أوروبا السابق وأحد أكبر الأندية في هولندا مع أياكس وأيندهوفن والذي عانى خلال 18 عاماً الماضية لتحقيق أي انجاز.

وقال كاوت "عندما بدأ فينورد في الصعود في الترتيب احتفل الجميع. عندما تعادلنا 1-1 مع أياكس رقص المشجعون. كلها أشياء ما كان يجب أن تحدث. لا يرضينا سوى الفوز بالألقاب".

ولم يلعب كاوت بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من تسجيله 31 هدفاً خلال الموسمين الماضيين وخاض مباراة أمس الأحد في غياب توني فيلهينا للإيقاف.

وعلى الرغم من تقارير تحدثت عن احتمال اعتزاله الآن بعد هذا الانجاز أبقى كاوت كل الأبواب مفتوحة.

وأضاف "أمامي تصور واضح عن مستقبلي. أي نتيجة أمس لم تكن لتؤثر على قراري. من المهم أولاً وبدافع الاحترام التحدث مع المدرب والنادي أولاً قبل قول أي شيء".