الدوري الهولندي - هدف عالمي يمهد لفوز أياكس على فيينورد

فاز أياكس أمستردام الثاني على ضيفه فيينورد روتردام المتصدر 2-1 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.



وسجل الدنماركي لاسه شونه (1) والبرازيلي دافيد نيريش (36) هدفي أياكس، وانتظر فيينورد حتى الوقت بدل الضائع لتقليص الفارق عن طريق ميكييل كرامر (90+1).



وارتفع رصيد أياكس إلى 66 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع فريق المدرب جيوفاني فان برونكهورست.



وبقي آيندهوفن في دائرة المنافسة على الصدارة بتغلبه على مضيفه سبارتا روتردام بهدفين نظيفين رافعاً رصيده إلى 64 نقطة.



وفاز فيتيس آرنهم على نيميغن 2-1، وأدو دن هاغ على رودا كيركراده 4-1.