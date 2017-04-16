الدوري الهولندي - فيينورد يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فيينورد روتردام المتصدر نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه أوتريخت 2-صفر الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.



وسجل ينز تورنسترا (48) وألييرو إيليا (80) هدفي فيينورد الذي كان سقط في فخ التعادل أمام مضيفه تسفوله 2-2 في المرحلة الماضية.



وعزّز فيينورد الساعي إلى اللقب موقعه في الصدارة برصيد 76 نقطة وحافظ على فارق النقطة التي تفصله عن مطارده المباشر أياكس أمستردام الذي أكرم وفادة ضيفه هيرينفين بخماسية بنيك فييرغيفر (24) وماتيس دي ليغت (32) ودافي كلاسن (42) والدنماركي كاسبر دولبرغ (68) والبرازيلي دافيد نيريس (83) مقابل هدف سجله الإيراني رضا غوشان نجاد (8).

