كاوت يعتزل "المستطيل الأخضر" رسمياً

وقال كاوت في هذا الصدد: "إنه قرار صعب لكني فخور بمسيرتي: لقد حققت كل أحلامي".

وقاد كويت فيينورد إلى لقب الدوري الأحد بتسجيله "هاتريك" لفريقه في مرمى هيراكليس ألميلو (3-1) في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وأنهى فيينورد بقيادة المدرب والدولي السابق جيوفاني فان بروكهورست الموسم بفارق نقطة واحدة فقط عن أياكس أمستردام.

وكان كويت في عداد المنتخب الهولندي الذي خسر المباراة النهائية لكأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا أمام نظيره الإسباني.

بدأ الدولي السابق مسيرته مع فريق أوتريخت في موسم 1998-1999، قبل أن ينضم إلى فيينورد. وكانت له تجربة احترافية لستة أعوام مع ليفربول الإنكليزي بدأت في 2006، تلتها ثلاثة مواسم مع فنربهتشه التركي، قبل أن يعود إلى فيينورد في 2015.

ومثّل كويت منتخب هولندا في 104 مباريات دولية وسجّل 24 هدفاً.