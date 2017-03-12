فيينورد وأياكس يعودان إلى سكة الإنتصارات

ودخل فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1999، إلى المباراة وهو يأمل بتعويض ما حصل معه في المرحلة السابقة حين توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات بخسارته أمام سبارتا روتردام (صفر-1).

ونجح فيينورد في تحقيق مبتغاه الأحد بفضل الدنماركي نيكولاي يورغنسن الذي سجل ثلاثية (11 و80 من ركلة جزاء و82) ومرّر كرتي الهدفين الأخرين اللذين سجلهما ينتس تورنسترا (21) وديرك كاوت (59)، ليصبح بذلك أول لاعب من فريقه يسجل ثلاثية مع تمريرتين حاسمتين منذ عام 2005 حين حقق ذلك كاوت بالذات.

وفي المقابل، سجل ديريك لوكاسن (62) وفوتر فيغهورست (90) هدفي ألكمار الذي لم يحقق سوى انتصار وحيد في مواجهاته العشر الأخيرة مع فيينورد (خسر 6 وتعادل في 3).

ورفع فيينورد رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه أياكس أمستردام الذي عاد بدوره إلى سكة الانتصارات (تعادل في المرحلة السابقة مع غرونينغن 1-1)، بفوزه الكبير على ضيفه تفنتي أنشخيده بثلاثية نظيفة سجلها الألماني من أصل لبناني أمين يونس (55) والدنماركي كاسبر دولبرغ (67 و90).

وسيكون فيينورد وأياكس أمام مواجهة مصيرية في المرحلة الثامنة والعشرين حين يحل الأول ضيفاً على منافسه في الثاني من نيسان/أبريل في لقاء قد يحدد هوية البطل ومن سيخلف أيندهوفن الذي استفاد من تعثر منافسيه في المرحلة السابقة لكي يعود إلى دائرة الصراع وتعويض خسارته أمام فيينورد في المرحلة الرابعة والعشرين (1-2).

وتغلب أيندهوفن السبت على مضيفه غو أهيد إيغلز بثلاثة أهداف لسييم دي يونغ (40 من ركلة جزاء) ولوك دي يونغ (61) والمكسيكي أندريس غواردادو (85) مقابل هدف لألفيس مانو (49)، رافعاً رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن فيينورد و4 عن أياكس.

وفي المباريات الأخرى، خسر أوتريخت الرابع أمام هيراكليس ألميلو 1-2، وفاز فيتيس أرنهيم على سبارتا روتردام 5-صفر، وأدو دن هاغ على نيميغن 1-صفر، وإكسلسيور على هيرينفين 4-1، ورودا كيركراده على غرونينغن 3-1.