فينورد يعزز صدارته وأياكس يواصل المطاردة

وفي مباريات أخرى اليوم، تغلب أياكس على هيراكلس 4-1 وفيتيسه أرنهيم على مضيفه جو أهيد إيغلز 3-1 وتعادل ألكمار مع زفوله 1-1.

ورفع فينورد رصيده إلى 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثاني (58)، بينما تجمد رصيد أيندهوفن عند 52 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح ينس تورنسترا التسجيل لفينورد في الدقيقة التاسعة ثم أدرك جاستون بيريز التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 62 قبل أن يسجل جان فان دير هايدن الهدف الحاسم لفينورد في الدقيقة 82.

ولم يجد أياكس أمستردام صعوبة تذكر في التغلب على ضيفه هيراكلس 4-1، وسجل رباعية أياكس كاسبر دولبيرغ (23) وماتياس دي لايت (56) والكولومبي دافينسون سانشيز مينا (60) والبوركينابي بيرتراند تراوري (90).

واستعاد فيتيسه أرنهيم توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام أياكس الأسبوع الماضي وتغلب على مضيفه جو أهيد إيغلز 3-1.

وأنهى فيتيسه أرنهيم الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله ريكي فان فولسفينكيل في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، أضاف نافاروني فوور وميلوت ريشكا الهدفين الثاني والثالث لأرنهيم في الدقيقتين 52 و81 قبل أن يرد إيغلز بهدف وحيد سجله دانييل كرولي في الدقيقة 88 .

ورفع فيتيسه أرنهيم رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد إيغلز عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وأفلت ألكمار من الهزيمة على ملعبه أمام زفوله وتعادل معه 1-1 ليرفع ألكمار رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس مقابل 24 نقطة لزفوله في المركز الثالث عشر.

وتقدم زفول بهدف سجله ريان توماس في الدقيقة 48 ثم أنقذ إيمو فريداي الكمار من الهزيمة وسجل له هدف التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية.