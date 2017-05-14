فينورد يتوّج بطلاً للدوري الهولندي

وكان فينورد بحاجة للفوز ليتوج باللقب دون انتظار نتيجة ملاحقه أياكس الذي فاز على فيليم بالنتيجة ذاتها.

وسجل المخضرم ديرك كاوت ثلاثية فينورد في الدقائق (1 و12 و84 من ركلة جزاء)، فيما سجل بيتر فان أويين هدف هيراكليس الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع فينورد رصيده إلى 82 في الصدارة بفارق نقطة عن أياكس الثاني.

84 - القائد كاوت يوقع على ثالث أهداف فينورد من ركلة جزاء ويضع يده على اللقب مطلقاً العنان لفرحة هستيرية داخل وخارج الملعب.

66- دافي كلاسين يصيف الهدف الثالث لأياكس، لكن فينورد مازال بطلاً بفضل تفوقه على ملعبه 2-صفر إلى حدود الدقيقة 75.

- الدقيقة 48، أياكس يضيف الهدف الثاني عبر الكولومبي دافينسون سانشيز، لكن فينورد مازال متفوقاً على هيراكليس بثنائية وهو الأقرب للتتويج.

نهاية الشوط الأول في الملعبين بتقدم فينورد بثنائية نظيفة على هيراكليس، وتقدم أياكس على فيليم بهدف نظيف.

- أياكس يستعيد الأمل بتسجيله هدفاً في مرمى فيليم عبر الدنماركي كاسبر دولبرغ في الدقيقة 38.

- في المباراة الثانية وإلى حدود الدقيقة 16 مازال أياكس متعادلاً مع مضيفه فيليم دون أهداف.

- المخضرم والخبير ديرك كاوت يضيف الهدف الثاني لفينورد (12) ويشعل الحماس لدى جمهور فريقه المتعطش للتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 18 عاماً.