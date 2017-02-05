فينورد وأياكس ينتصران في الدوري الهولندي

وسجل هدفي فينورد إيريك فيرناندو بوتيغين ونيكولاي يورجينسين في الدقيقتين 75 و85.



ورفع فينورد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن ملاحقه أياكس، فيما توقف رصيد تفينتي عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وفاز أياكس على مضيفه رودا كيركراده 2-0.

ورفع أياكس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد رودا كيركراده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل هدفي أياكس دافي كلاسين وأمين يونس في الدقيقتين 53 والأخيرة من المباراة.

وفاز أوتريخت على هيرنيفين بهدف سجله الألماني لودويغ (25) قبل أن يطرد (87) ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وفي مباراة أخرى، انتزع زفوله انتصاراً صعباً من سبارتا روتردام 3 - 2.