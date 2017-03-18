فوز صعب لأيندهوفن

انتزع أيندهوفن فوزا صعبا من ضيفه فيتيسه أرنهايم 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل خرونينجين مع فيليم تيلبورغ 1 - 1 وفوز أوتريخت على نيميخين 3-صفر.

ويدين أيندهوفن بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيم دي يونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيتيسه أرنهايم عند 39 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تعادل خرونينغين مع فيليم تيلبورغ 1-1.

وتقدم خرونينغين بهدف سجله روبن ينسن في الدقيقة 49 وتعادل مامادو أوبي ولاري لفيليم تيلبورج في الدقيقة 54.

ورفع خرونينغين رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع فيليم تيلبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز أوتريخت على نيميخين 3-0.

وسجل أهداف أوتريخت زكريا لبيض وياسين أيوب وسباستيان هيلير في الدقائق 28 و37 و63.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد نيميخين عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.