صراع الصدارة يحتدم في هولندا

وسجل ينز تورنسترا "هاتريك" (9 و41 و90) وإيلييرو إيليا (15) وديرك كاوت (30) ويان آري فان در هايدن (45) والبرازيلي إريك فرناندو بوتيغين (50) وميكييل كرامر (72) الأهداف.

وأبقى أياكس فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست الساعي إلى لقبه الأول منذ 1999، على فارق النقاط الثلاث بينه وبين فيينورد الذي أتخم بدوره شباك ضيفه ألكمار في وقت متأخر بأربعة أهداف للبوركيني برتران تراوريه (16) والكولومبي دافينسون سانشيز مينا (72) ولاسه شونه (83 من ركلة جزاء) والألماني أمين يونس (88) مقابل هدف لفوتر فيغهورست (55).

وفاز أوتريخت الرابع على مضيفه أكسلسيور بثلاثة أهداف للفرنسي سيباستيان هالر (39 من ركلة جزاء) ويورغن ماتيي (49 خطأ في مرمى فريقه) وجيرانو كيرك (55) مقابل هدف لمايكه فان دوينن (5).

وحقق فيتيس أرنهيم الخامس فوزاً صعباً على مضيفه هيراكليس بهدف وحيد لنافاروني فور (43).

وطرد روبن بروبر من هيراكليس بالبطاقة الصفراء الثانية (56)، وكيفن ديكس من فيتيسن للسبب ذاته (86).

وحده أيندهوفن الثالث وحامل اللقب فرط بالفوز على مضيفه تفنتي أنشكيده بعد أن تقدم بهدفين ليورغن لوكاديا (17) والمكسيكي هكتور مورينيو (51) مقابل هدف للتركي أنيس أونال (7).



وظل أيندهوفن متقدماً حتى الوقت بدل الضائع حيث تمكن الكوسوفي برشانت سيلينا من إدراك التعادل.

وصار رصيد أيندهوفن 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، وتقلصت آماله في الاحتفاظ باللقب قبل خمس مراحل من انتهاء البطولة.

وتغلب هيرينفين على سبارتا روتردام 3-صفر، وغرونينغن على نيميغن 2-صفر، ورودا كيركراده على زفوله 2-1.

وسقط فيللم تيلبورغ أمام أدو دين هاغ 1-2.