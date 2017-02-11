صدارة فينورد محصنة في الدوري الهولندي

ويدين فينورد بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه ينس تورنسترا الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 38 و66.

وأنهى غرونينغين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الصاعد جونينيو باكونا في الدقيقة 76.

ورفع فينورد رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد غرونينغين عند 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى فاز غو آهيد إيغلز على ضيفه آدو دين هاغ 3-1 وتعادل هيراكليس ألميلو مع ضيفه رودا كيركراده 2-2.