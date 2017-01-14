الدوري الهولندي
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بي أس في أيندهوفن يحقق فوزاً ثميناً على إكسيلسيور

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حقق بي أس في أيندهوفن فوزاً ثميناً على إكسيلسيور بهدفين لصفر اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويدين أيندهوفن بفوزه للثنائي ماركو فان خينكل (34) وديفي بروبر (59).

ويحتل بي أس في أيندهوفن المركز الثالث برصيد 37 وبفارق الأهداف عن أياكس أمستردام، الوصيف، الذي يلعب غداً أمام زفوله. 

وفي باقي المواجهات، فاز هيرينفين على أدو دين هاغ بهدفين لصفر وعاد غرونينغين بانتصار كبير من أرض هيراكليس برباعية مقابل هدف وحيد وأوتريخيت على مضيفه سبارتا روتردام 2-1. 
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