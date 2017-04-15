ايندهوفن يهدر نقطتين ثمينتين

وفي مباريات أخرى فاز رودا كيركراده على ضيفه سبارتا روتردام 3-1واكسيلسيور على ضيفه فيتيسه أرنهيم 1 -صفر.

وعلى ملعب كيوسيرا تقدم إيندهوفن بهدف بعد مرور سبع دقائق عن طريق ديفي بروبر ولكن ادو دين هاج خطف التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية بواسطة مايك هافينار.

ورفع إيندهوفن رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث مقابل 32 نقطة لأدو

دين هاج في المركز الثالث عشر.