الدوري الهولندي: سقوط فينورد وتعثر أياكس

فجر سبارتا روتردام مفاجأة بالفوز 1 -صفر على ضيفه فينورد متصدر الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة، بينما أفلت أياكس صاحب المركز الثاني من الهزيمة أمام مضيفه خرونينغن وتعادل معه 1-1.

وفي مباريات أخرى، جرت اليوم، تغلب نيميخن على هيراكليس ألميلو 3-1 وتعادل الكمار مع إكسيلسيور 1-1وأوتريخت مع أدو دن هاغ 1-1.

وعلى ملعب استاد سبارتا، سجل المهاجم الغيني ماتياس بوغبا هدف الفوز لسبارتا روتردام في شباك فينورد في الدقيقة الأولى من المباراة.

وتجمد رصيد فينورد في الصدارة عند 63 نقطة بينما رفع سبارتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت الهزيمة هي الثانية فقط لفينورد هذا الموسم، حيث خسر أمام غو أهيد إيغلز بهدف دون رد في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وحقق فينورد 20 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات، فيما سجل سبارتا فوزه السادس هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات و12 هزيمة.

وأخفق أياكس في استغلال الفرصة بالشكل الأمثل، لتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة، حيث اكتفى بنقطة التعادل مع خرونينغن 1-1.

ورفع أياكس رصيده في المركز الثاني إلى 59 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف فينورد، كما رفع خرونينغن رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز خرونينغن بهدف سجله بريان لينسين في الدقيقة، 56 لكن دافي كلاسين أنقذ أياكس بهدف التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية.

وحول نيميخن تأخره بهدف أمام ضيفه هيراكليس ألميلو إلى الفوز 3-1 ليرفع نيميخن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط خلف هيراكليس ألميلو صاحب المركز الحادي عشر.

وتقدم هيراكليس ألميلو بهدف سجله صامويل أرمينتروس من ضربة جزاء في الدقيقة، 14 ثم حسم نيميخن المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها جوليان فون هاسكي وميشايل هاينلوت ووجسيتش جولا في الدقائق 27 و33 و69.

وعلى ملعب استاد أفاس، تعادل الكمار مع إكسيلسيور 1-1 ليرفع الأول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس مقابل 20 نقطة لإكسيلسيور في المركز السادس عشر.

وتقدم الكمار في الدقيقة 20 بهدف سجله وارنر هان لاعب إكسيلسيور بالخطأ في مرمى فريقه ، ثم أدرك مايك فان دوينين التعادل لإكسيلسيور في الدقيقة 60.

وبالنتيجة نفسها، تعادل أوتريخت مع أدو دن هاغ ليرتفع رصيد أوتريخت إلى 41 نقطة في المركز الرابع ،مقابل 19 نقطة لأدو دن هاغ في المركز الثامن عشر الأخير.