الدوري الهولندي: بوغبا بطلاً لدربي روتردام

ويدين سبرتا بفوزه إلى اللاعب الغيني ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا، الذي دوّن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من المواجهة.

وسيكون أياكس لاحقاً أمام فرصة تقليص الفارق مع فينورد إلى نقطتين حين يلعب مع مضيفه غرونينغين.

ويملك فينورد في جرابه 63 نقطة فيما يحتل سبرتا المركز 13 برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل ألكمار مع إكسيلسيور بهدف لمثله.