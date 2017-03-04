الدوري الهولندي: إيندهوفن يسحق رودا كيركراده برباعية

عزز فريق إيندهوفن موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه رودا كيركراده 4 -صفر السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى فاز تفينتي أنشخيده على ضيفه فيليم تيلبورغ 2-1.

وعلى ملعب فيلبس، انتهى الشوط الأول بتقدم إيندهوفن بهدفين نظيفين حملا توقيع المكسيكي هيكتور مورينو وسيم دي يونج في الدقيقتين 26 و32.

وأضاف هيكتور مورينو الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 ثم تبعه سيم دي يونغ بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد إيندهوفن إلى 55 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد رودا كيركراده عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.