الحسم يتأجل للمشهد الختامي في الدوري الهولندي

تأجل حسم لقب ا لدوري الهولندي لكرة القدم إلى المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة الأسبوع المقبل، بعدما أهدر فيينورد روتردام فرصة التتويج بطلاً للمرّة الأولى منذ 1999 بسقوطه أمام جاره ومضيفه أكسيلسيور روتردام صفر-3، فيما فاز مطارده المباشر أياكس على غو أهيد ايغلز 4-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ولم يستفد فيينورد روتردام من الخدمة التي أسداه إياها الاسبوع الماضي أيندهوفن حامل اللقب بإسقاطه ضيفه أياكس أمستردام 1-صفر ليجعله يتقدم بفارق أربع نقاط في الصدارة.

وتقلص الفارق بين فيينورد وأياكس إلى نقطة واحدة، ويختتم الأول الدوري على ملعبه أمام هيراكليس ألميلو، فيما يلعب أياكس مع مضيفه فيليم تيلبورغ.

في المباراة الأولى على ملعب فان دونغ أند دي رو ستاديون، صعق أكسيلسيور جاره فيينورد بثلاثية سجلها نايجل هاسيلبنك (56) وستانلي ألبرز (69) وراين كولفيك (65).

وفي الثانية، تابع أياكس نتائجه الكبيرة في ملعب أمستردام أرينا الذي سيطلق عليه اسم النجم الراحل يوهان كرويف.

وبعد إسقاطه ليون الفرنسي 4-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء الماضي (صادف الخميس العيد الوطني لهولندا)، دك أياكس شباك ضيفه غو أهيد ايغلز برباعية نظيفة.

وسجل لأياكس جاستن كلويفرت (24) والدنماركي كاسبر دولبرغ (29) وفرنكي دي يونغ (48) والكولومبي ماتيو كاسييرا (71). وأكمل الخاسر الذي هبط إلى الدرجة الثانية، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 لطرد النمسوي مرسيل ريتزماير.

وسقط أيندهوفن في فخ التعادل أمام مضيفه غرونينغن 1-1، فتجمد رصيده عند 73 نقطة في المركز الثالث، ليضمن اللعب في الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل لغرونينغن ميمون ماهي (11)، وعادل لأيندهوفن سام لامرز (59).

وفي المباريات الأخرى، فاز أوتريخت الرابع الذي ضمن انتزاع البطاقة الثانية إلى الأدوار التمهيدية للمسابقة القارية الثانية على ضيفه فيتيس أرنهم 1-صفر، وهيراكليس على دن هاغ برباعية نظيفة، ونيميغين على ألكمار 2-1، وزفوله على هيرينفين 2-1 ورودا كيركراده على فيللم 1-صفر، وسبارتا روتردام على تفنتي 1-صفر.