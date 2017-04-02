إيندهوفن يعبر سبارتا ويصعد لوصافة الدوري الهولندي

تقدم فريق إيندهوفن مؤقتا إلى وصافة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه سبارتا روتردام 2-0 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى تعادل زفوله مع ضيفه اكسيلسيور 1-1 والكمار مع ضيفه جرونينجين سلبيا.

وسجل يورجن لوكاديا وماركو فان جينكل هدفي الفوز لإيندهوفن في الدقيقتين 21 و43.

ورفع إيندهوفن رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام أياكس امستردام صاحب المركز الثالث والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه فينورد متصدر جدول الترتيب برصيد 69 نقطة.