أيندهوفن يتجاوز هيراكليس بصعوبة

وفي مباريات أخرى تغلب فريق أوتريخت على مضيفه غو أهيد إيغلز 1-0، كما فاز رودا كيركراده على ضيفه إكسيلسيور 4-0.

وعلى ملعب بولمان أهدر صامويل أرمينتيروس ضربة جزاء لهيراكليس في الدقيقة 11 ثم تقدم بارت رامسيلار بهدف لأيندهوفن في الدقيقة 50 ولكن أرمينتيروس نجح في تصحيح خطأه وسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة خطف دافي برويبر هدف الفوز لأيندهوفن.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 43 نقطة ليقتسم مؤقتاً وصافة المسابقة مع أياكس أمستردام، وتجمد رصيد هيراكليس عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب دي اديلارشورست جاء هدف الفوز لفريق أوتريخت بنيران صديقة حيث سجله ساندرو شينك لاعب غو أهيد إيغلز بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31.

وأنهى غو أهيد إيغلز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دارين ماتسن في الدقيقة 62.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد غو أهيد إيغلز عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.