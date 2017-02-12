أياكس يواصل مطاردة المتصدر فينورد

وسجل البوركيني برتران ترواري (45) والدنماركي كاسبر دولبرغ (49) ثنائية أياكس.

ورفع أياكس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر فينورد، فيما تجمد رصيد سبارتا روتردام عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق أيندهوفن فوزه الخامس على التوالي وجاء على حساب أوتريخت بثلاثية نظيفة تناوب علي تسجيلها لوك دي يونغ (52) وستيفن بيرغواين (55) وماركو فاج ينكل 90+3.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي أوتريخت خامساً بـ 34 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة إكسيلسيور الرابع عشر مع تفينتي الثامن، فيما عاد ألكمار بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه هيرنفين، وارتقى للمركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما تراجع هيرنفين إلى المركز السادس بـ 33 نقطة.