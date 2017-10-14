أياكس يصعد إلى وصافة الدوري الهولندي

وأهدر فريق فينورد حامل اللقب فرصة مقاسمة أيندهوفن الصدارة واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه زفوله.

وفي مباريات أخرى فاز أوتريخت على ضيفه هيرنفين 3-1 ورودا كيركرادا على ضيفه بريدا 1-صفر.

وفي أمستردام، تقدم أياكس بهدفين بنيران صديقة سجلهما ريان سنوسي وشيريل فلورانوس لاعبا سبارتا بطريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 39 و64.

وأضاف ديفيد ناريس وأمين يونس الهدفين الثالث والرابع لأياكس في الدقيقتين 73 و76.

الفوز رفع رصيد أياكس إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر إيندهوفن والذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه فينلو، فيما يحل فينورد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة أيضا ولكن بفارق الأهداف خلف أياكس.