أياكس يحقق فوزاً مثيراً على فيليم تيلبورغ

وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل فينورد مع رودا كيركراده 1-1 وفوز زفوله على أدو دين هاغ 2-1 وهيراكليس على فينلو 3-صفر.

تقدم فيليم تيلبورغ بهدف سجله إيتيان فيليكونغا من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وتعادل لاسه شوني لأياكس في الدقيقة 71 ثم أضاف سيم دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 79 قبل ان يختتم ديفيد نيريس أهداف أياكس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع أياكس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف آيندهوفن المتصدر، والذي يواجه فيتيسه أرنهايم الأحد.

فيما توقف رصيد فيليم تيلبورغ عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف تفينتي.

وفي المباراة الثانية، تعادل فينورد مع رودا كيركراده 1-1 تقدم فينورد بهدف سجله ستيفن برجيوس في الدقيقة 11 وتعادل داني شاهين لرودا كيركراده في الدقيقة 17.

ورفع فينورد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس كما رفع رودا كيركراده رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز زفوله على أدو دين هاغ بهدفين نظيفين سجلهما بيوتر بارزيسزيك ويونس نملي في الدقيقتين السابعة و11.

ورفع زفوله رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أدو دين هاغ عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز هيراكليس على فينلو 3-صفر.

وسجل أهداف هيراكليس كل من براندلي كيواس في الدقيقة 35 وكرستوفر بيترسون (هدفين) في الدقيقتين 40 و69.

ورفع هيراكليس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام فينلو صاحب المركز الثاني عشر.