آيندهوفن يعزز موقعه في صدارة الدوري الهولندي

واصل آيندهوفن مسيرة الانتصارات وحقق الفوز الحادي عشر على التوالي بتغلبه السبت على فيتيسه أرنهيم بهدف دون رد في إطار المرحلة الحادية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأحرز لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 فرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى 33 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أياكس أمستردام (28 نقطة) والذي تغلب على ضيفه فيليم بثنائية أحرزها كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 11 وفرينكي دي يونغ في الدقيقة 22.

من جانبه تغلب ألكمار على ضيفه دي غرافشاب بهدف دون رد سجله ماتس سيونتجينس في الدقيقة 76 فرفع الفريق الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

