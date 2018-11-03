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دوري أبطال أوروبا
الدوري الهولندي

آيندهوفن يعزز موقعه في صدارة الدوري الهولندي

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آيندهوفن واصل تحقيقه للعلامة الكاملة بتغلبه على ضيفه فيتيسه أرنهيم بهدف دون رد.

Reuters

واصل آيندهوفن مسيرة الانتصارات وحقق الفوز الحادي عشر على التوالي بتغلبه السبت على فيتيسه أرنهيم بهدف دون رد في إطار المرحلة الحادية عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأحرز لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 فرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى 33 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أياكس أمستردام (28 نقطة) والذي تغلب على ضيفه فيليم بثنائية أحرزها كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 11 وفرينكي دي يونغ في الدقيقة 22.

من جانبه تغلب ألكمار على ضيفه دي غرافشاب بهدف دون رد سجله ماتس سيونتجينس في الدقيقة 76 فرفع الفريق الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس. 
 

آيندهوفن
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