آيندهوفن يضغط على أياكس وفينورد

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف أياكس صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف فينورد المتصدر.

وافتتح ماركو فان خينكل التسجيل لآيندهوفن من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ثم تعادل نيميجن بهدف للاعب علي مسعود في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، حسم آيندهوفن المباراة لصالحه بهدفين سجلهما رامسيلار ودي يونغ في الدقيقتين 55 و90.

وتغلب تفينتي على هيرنيفن 1 - صفر وهيراكليس على إكسيلسيور 4 - صفر وأوتريخت على زفوله 3-1.