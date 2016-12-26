تيغريس يتوج بلقب الدوري المكسيكي

ونجح كلّ من الفرنسي اندريه بيير جينياك والبرازيلي جونينيو والأرجنتيني بيزارو في التسجيل من نقطة الجزاء ليمنحوا تيغريس لقب البطولة.

فيما أخفق اللاعبون البرازيلي ويليام دا سيلفا والأرجنتيني سيلفيو روميرو والمكسيكي خافيير غوميز في تنفيذ الركلات الثلاث الأولى لأميركا.

وتمكن حارس مرمى تيغريس، الأرجنتيني، ناويل جوزمان، في التصدي لركلتي ترجيح.

وأعاد تيغريس إلى الأذهان مباراته، التي فاز بها على بوماس بركلات الترجيح أيضاً في نسخة البطولة المكسيكية عام 2015، ليعلن تتويجه باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة تحت قيادة المدير الفني البرازيلي ريكاردو فيريتي، الذي قاده للفوز بالبطولة عامي 2011 و2015.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب على ملعب أميركا بهدف لمثله، قبل أن يكررا نفس النتيجة في مباراة الإياب ولكن على ملعب تيغريس هذه المرة.

وكاد أميركا أن يحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب بعد أن تقدم في النتيجة في الدقيقة 94 برأسية ايدسون ألفاريز، بيد أن إدغار دوينياس تمكن من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118.

وطرد كل من خورخي توريس إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني 90 وريفاس 105+4 من صفوف تيغريس والأرجنتينيين سامبويزا إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني 102 وغولتز 105+4.