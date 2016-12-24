الوداد البيضاوي يعود لسكة الانتصارات

وبهذا الفوز الثامن في 14 مباراة تصدر الوداد المسابقة برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الدفاع الحسني الجديدي الذي قد يستعيد الصدارة إذا فاز على شباب قصبة تادلة غداً الأحد.

أما الفتح الرباطي فخسر للمرة السادسة في المسابقة والثانية على التوالي ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، سحق شباب أطلس خنيفرة الصاعد للأضواء ضيفه القنيطري المتعثر 4-صفر وانهزم حسنية أكادير أمام نهضة بركان 1-2.