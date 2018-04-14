وصبت هذه النتيجة في مصلحة اتحاد طنجة متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة من 24 مباراة قبل أن يستضيف الفتح الرباطي غدا الأحد.

وبدا أن الوداد في طريقه للثأر من هزيمته 2-1 ذهاباً عندما تقدم بهدف للمدافع أمين العطوشي في الدقيقة 37 بعد متابعة ناجحة لتسديدة محمد نهيري من ركلة حرة ارتطمت بالعارضة.

لكن الرجاء، الذي لعب منذ الدقيقة 77 بعشرة لاعبين بعد طرد البديل زكريا حدراف لحصوله على الإنذار الثاني، أدرك التعادل قبل النهاية بدقيقتين بضربة رأس للمدافع والقائد بدر بانون إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من عبد الرحيم الشاكير وخروج خاطئ لزهير العروبي حارس الوداد.

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