خنيفرة يحرم الوداد من استعادة الصدارة

وبدأ خنيفرة بمحاولات هجومية لافتتاح التسجيل رغم افتقاد لاعبيه المعارين من الوداد في ظل بند يمنعهم من اللعب ضد فريقهم الأصلي.

وكان خنيفرة قريباً من استغلال سوء تفاهم في الدقيقة 16 بين المدافع يوسف رابح والحارس زهير العروبي لكن تسديدة المهاجم نور الدين الكرش مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد الوداد البيضاوي في الدقيقة 38 من خلال مجهود فردي للمهاجم محمد أوناجم لاعب خنيفرة السابق الذي راوغ عبد المولى الهردومي لكن عبد العظيم خضروف لم يحسن التعامل مع كرة عرضية.

ونقذ شباب أطلس خنيفرة ركلة جزاء بنجاح قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بواسطة نور الدين الكرش.

وأدرك الوداد التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من عبد اللطيف نصير قابلها المهاجم أشرف بنشرقي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد الوداد أن يحرز هدفا في الدقيقة 64 بعد ركلة حرة نفذها عبد العظيم خضروف وأبعدها الحارس مروان فخر بصعوبة إلى ركلة ركنية بعد أن ارتطمت الكرة بالقائم الأيسر.

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 34 نقطة متأخراً بنقطتين عن المتصدر الدفاع الحسني الجديدي الذي فاز 1-صفر على مضيفه حسنية أغادير أمس السبت.

وصعد شباب أطلس خنيفرة إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وقال الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي "سيناريو المباراة جاء كما هو متوقع حيث دخلنا المباراة برغبة قوية من أجل تحقيق الانتصار خاصة أننا كنا نعرف أن الدفاع الحسني الجديدي قد فاز بالأمس.

واجهنا فريقا منظما يعرف ما يريد من اللقاء."

وفي مراكش عاد نهضة بركان بالفوز 2-1 على الكوكب المراكشي.

ومنح المدافع يوسف الترابي هدف التقدم لنهضة بركان بعد مرور 20دقيقة وأدرك الكوكب المراكشي التعادل بالدقيقة 59 عبر البديل عبد الإله عميمي.

واستغل لحسن أخميس خروجا خاطئا للحارس محمد عقيد بعد ركلة حرة وسجل الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 70.

وأنهى نهضة بركان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الترابي في الدقيقة 85 بسبب حصوله على إنذارين.

وارتقى نهضة بركان بعد الفوز الرابع على التوالي إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة وتراجع الكوكب المراكشي إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة.