الوداد البيضاوي ينتزع صدارة الدوري المغربي

وجاء هدف الوداد والمباراة الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتج عليها الزوار كثيراً وانبرى لها بنجاح المهاجم الليبيري وليام جيبور بعد أن سدد عكس الاتجاه الذي ارتمى اليه ربيع جليد حارس القنيطري.

ورفع الوداد رصيده إلى 47 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن منافسه المحلي الرجاء بينما ظل القنيطري في ذيل الترتيب برصيد 18 نقطة من 23 مباراة بعد تلقيه الخسارة 13 بالمسابقة.

وغابت الفرص الخطيرة للفريقين عن الشوط الأول قبل أن يتحسن الأداء نسبياً في الشوط الثاني بعد تقدم أصحاب الأرض حيث ضغط القنيطري لإدراك التعادل لكن القائد بلال بيات أهدر أفضل فرصة في الدقيقة 75 بعد تدخل ناجح من زهير العروبي حارس الوداد.

وخسر نهضة بركان 2-صفر على ملعبه أمام الجيش الملكي بفضل هدفين من محمد كمال في غضون ست دقائق من الشوط الثاني.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة للفريقين لكن تحسن أداء الجيش الملكي الساعي للثأر من نهضة بركان لخسارته في الدور الأول وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 69 عبر المهاجم كمال بعد تبادل سريع للكرة مع زميله مصطفى اليوسفي.

وعاد كمال بعدها بست دقائق ليضيف الهدف الثاني للضيوف عندما استغل خطأ فادحاً للحارس عبد العالي المحمدي.

واستبسل دفاع الجيش الملكي وحارسه محمد أمين البورقادي للحفاظ على الفوز رغم محاولات حمادة العشير والبديل كودجو فو دو لابا من توغو في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع إلا أن تدخل الحارس أبعد الخطورة.

وارتقى الجيش الملكي بعد هذا الفوز للمركز الخامس برصيد 36 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن منافسه الذي تلقى الخسارة السادسة بالمسابقة هذا الموسم.