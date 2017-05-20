الزاكي يخلف بن شيخة على رأس اتحاد طنجة المغربي

وقال اتحاد طنجة الذي انفصل بشكل مفاجئ عن مدربه بن شيخة بعد الخروج من كأس الاتحاد الإفريقي إنه سيعقد قريباً مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للجمهور ووسائل الأعلام والكشف عن تفاصيل العقد.

ويعمل الزاكي حالياً في الجزائر حيث قاد فريق شباب بلوزداد للحفاظ على مكانه في دوري الكبار بجانب تأهله لقبل نهائى كأس الجزائر.

وقاد الزاكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1986 منتخب المغرب لنهائي كأس أفريقيا عام 2004 من لكنه أبعد بشكل مفاجئ في العام الماضي وتولى الفرنسي إيرفي رينار المهمة بدلاً منه.