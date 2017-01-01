اتحاد طنجة يهدر نقطتين

وحقق اتحاد طنجة فوزاً واحدًا في مبارياته الأربع الأخيرة ليحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 15 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف الوداد والدفاع الحسني الجديدي ثنائي الصدارة.

ويتقدم اتحاد طنجة بنقطة واحدة على الرجاء البيضاوي صاحب المركز الرابع بينما يأتي الجيش الملكي في المركز التاسع ولديه 18 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم تعادل الفتح الرباطي حامل اللقب 1-1 مع مضيفه المغرب التطواني ليواصل غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي مباراة أخرى حقق النادي القنيطري فوزاً مثيراً 3-2 على شباب قصبة تادلة في مواجهة بين فريقي قاع الترتيب.

ورغم الفوز بقي القنيطري متذيلاً للترتيب برصيد 12 نقطة من 15 مباراة متأخراً بنقطة واحدة عن شباب قصبة تادلة صاحب المركز قبل الأخير.