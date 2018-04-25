ختام كلاسيكي للدوري المصري بين الأهلي والزمالك

وسيحتضن ملعب القاهرة الدولي مساء الخميس (18,00 بتوقيت غرينيتش) القمة بين الأهلي (85 نقطة من 32 مباراة) الذي توج للمرة الأربعين في تاريخه، والزمالك الذي يحتل المركز الثالث حالياً برصيد 58 نقطة من 33 مباراة، مع أفضلية للمصري البورسعيدي بانتزاع هذا المركز كونه يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط مع أربع مباريات مؤجلة إحداها مع الأهلي.

ويعبر الفارق الكبير (27 نقطة) عن واقع الفريقين ويعكس استقرار الفريق الأحمر بإشراف المدرب حسام البدري، وعدم الثبات لدى الزمالك الذي اضطر لتغيير مدربه عدة مرات هذا الموسم لأسباب مختلفة.

وسيحاول البدري تجديد الفوز على الغريم بعد أن هزمه ذهاباً بثلاثية نظيفة في عقر داره، وتأكيد تفوقه عليه في الدوري تحديداً حيث لم يتعرض لأي هزيمة أمامه منذ 2007.

وأكد البدري على أهمية مواجهة الزمالك، مشيراً إلى أنها "تحمل أهدافا كبيرة نسعى إلى تحقيقها".

وأوضح أن "لديه تطلعات كبيرة في هذه المباراة يطمح إلى تحقيقها أبرزها الحفاظ على سلسلة طويلة دون هزيمة، وتعزيز الأرقام القياسية للفريق"، مشيراً إلى أنه "يحترم الزمالك كثيراً، وبغض النظر عن حسم الصراع على اللقب، يبقى لقاء الفريقين قمة ينتظرها الجمهور".

واعتبر البدري أن الفوز على الزمالك "سيكون له مردود نفسي كبير نسعى إلى استغلاله من أجل استكمال المسيرة في بطولة كأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وفي الجهة المقابلة، يأمل المدير الفني المؤقت للزمالك خالد جلال بتحقيق الفوز في أول لقاء قمة يشرف فيها على الفريق قبل تسليم المهمة لمدرب جديد، والتمسك بالأمل الضعيف في الحفاظ على المركز الثالث الذي يؤهله للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

وأعتبر جلال أن لقاء القمة "فرصة كبيرة للاعبين من أجل مصالحة جماهير الفريق"، مشدداً على "ثقته بهم وعلى قدرتهم في تحقيق الفوز وتقديم أداء طيب في قمة لها حساباتها الخاصة".

وأكد أن الزمالك "يملك لاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولديهم إصرار وعزيمة لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

