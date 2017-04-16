الدوري المصري: الزمالك ينسحب من مواجهة المقاصة

وأطلق الحكم محمد فاروق صافرة النهاية المباراة معلنا انسحاب الزمالك بعد مرور 20 دقيقة على موعدها الرسمي في السابعة مساء (التوقيت المحلي) وذلك في وجود فريق المقاصة فقط، بعدما أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عدم خوض فريقه المباراة تنفيذا لقرار مجلس ادارة النادي اعتراضا على عدم استجابة اتحاد الكرة لرغبته في تأجيلها بدعوى عدم اخطار ناديه رسميا بموعد المباراة الجديد.

وكان مقررا ان تقام المباراة امس السبت، الا ان الجهات الأمنية طلبت تأجيلها 24 ساعة لتعارض موعدها مع تأمين احتفالات عيد القيامة وانشغال كافة الأجهزة الامنية في مصر بتأمين الكنائس خاصة بعد الحادثين الارهابيين اللذين وقعا بداية الاسبوع الماضي وتحديدا صباح الاحد 9 نيسان/ابريل الحالي في كنيستي ماري جرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب 126 مواطنا ورجل امن.

ويواجه الزمالك العقوبة بحسب اللائحة، باعتباره منسحبا من المباراة واعتماد فوز المقاصة 3-0، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وتغريمه 200 ألف جنيه، وتحمل كل تكاليف المباراة والإعلانات والبث التلفزيوني.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا أمس السبت الى ناديي الزمالك والمقاصة يخبرهما بإقامة المباراة اليوم، ورفض طلب الناديين تأجيلها بناء على الاتفاق المسبق بينهما على التأجيل، وفي الوقت الذي تراجع مسؤولو نادي المقاصة عن طلبهم السابق بتأجيل المباراة والالتزام بقرار اتحاد الكرة، ادعى رئيس الزمالك ان "الخطاب الذي وصله من اتحاد الكرة مزور، وان توقيع المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم على الخطاب تم تزويره".

واضطر اتحاد الكرة امام ادعاءات رئيس الزمالك بأن الجهات الامنية اخبرته بتأجيل المباراة الى يوم الثلاثاء، الى نشر المخاطبات التي تمت بين الاتحاد وبين الجهات الأمنية المختصة فيما يتعلق بمباراة الزمالك و مصر المقاصة، والتي تؤكد صحة موقفه بإقامة المباراة اليوم الأحد بدلا من السبت، حيث طلب الأمن ممثلا في مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن عادل رشاد من الاتحاد المصري لكرة القدم بخطاب موجه إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم تأجيل المباراة المذكورة التي كان مقررا إقامتها السبت نظرا لاستنفار قوات الأمن لتأمين احتفالات الأقباط على أن تقام في موعد آخر.

وبعد اتخاذ لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارها بتاريخ 11 ابريل الحالي، بإقامة المباراة في موعد جديد هو الأحد الموافق 16 منه، أبلغ اتحاد الكرة الجهات الأمنية بالموعد الجديد، والتي أرسلت موافقتها على الموعد.

ورد رئيس الزمالك مرتضى منصور على اتحاد الكرة قائلا "اتحاد الكرة أخطر الزمالك بموعد مباراة المقاصة بالأمس فقط، موضحا أن مجلس الإدارة كان قد قرر رسميا عدم خوض المباراة وانسحب من اللقاء".

وأضاف أن اتحاد الكرة تم حله بحكم القضاء الاداري، وجميع قراراته باطلة، ولن يستطيع أحد معاقبة الزمالك بعد قرار عدم خوض المباراة وقال منصور: "من يستطيع معاقبة الزمالك فليفعل".

وأكد منصور أن فريقه سيتوجه لملعب بتروسبورت الثلاثاء وفي حالة عدم وجود المقاصة سيعتبر مهزوما.