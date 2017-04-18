الاتحاد المصري يعاقب الزمالك المنسحب

وأعلنت اللجنة بعد اجتماعها برئاسة عامر حسين: بناء على تقرير محمد فاروق حكم مباراة الزمالك والمقاصة، وأيضاً تقرير مراقب المباراة الذي تضمن عدم حضور فريق نادي الزمالك حتى الموعد القانوني، وبعد الرجوع إلى الخطابات المرسلة إلى الناديين، فقد قررت اللجنة اعتبار فريق الزمالك مهزوماً 0-2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف نادي الزمالك من المشاركة في المباريات القادمة.

وأطلق الحكم محمد فاروق صافرة النهاية المباراة معلنا انسحاب الزمالك بعد مرور 20 دقيقة على موعدها الرسمي وذلك في وجود فريق المقاصة فقط، بعدما أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عدم خوض فريقه المباراة تنفيذاً لقرار مجلس ادارة النادي اعتراضاً على عدم استجابة اتحاد الكرة لتأجيل اللقاء.

هذا وينتظر أن يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة اجتماعاً حاسماً لتحديد العقوبات التي سيتم فرضها على نادي الزمالك إضافة إلى قرار لجنة المسابقات.

وتنص اللائحة على خصم ثلاث نقاط من الفريق المنسحب في نهاية الموسم، إضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه مصري، ومعاقبة المسؤول عن قرار الانسحاب.

ويواجه الزمالك تحدياً جديداً عندما يلتقي طلائع الجيش الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في البطولة برصيد 40 نقطة، وطلائع الجيش المركز السادس برصيد 35 نقطة.