هل ستكون قمة هذه المرة؟

ويتساءل الجميع هل ستكون قمة حقيقية هذه المرة أم ستكون كالمباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين وكانت محصلتها سلبية في كل شئ.



ويطمح المشاهد أن تتخطى القمة كل ما صاحبها من مشاكل وسلبيات وأن يقدم الناديين ما يليق بسمعة وشعبية كل منهما على مستوى العالم العربي والقارة السمراء بل والشرق الأوسط كله.

وكالعادة بدأ الجميع مرتبكاً وكأنها المرة الأولى التي تنظم فيها مباراة تجمع الفريقين في التاريخ. تخبط وإرتباك داخل إتحاد الكرة في كل شئ في البداية هل ستلعب أم ستؤجل؟ وبعد تخطى هذه المرحلة إتجهت الحيرة نحو ملعب المباراة هل ستقام في برج العرب أم ستلعب في بتروسبورت؟. والحقيقية أن هذا الأمر أصبح إعتيادياً عند الجمهور الذي لم يعُد يستغرب هذا الإرتباك من أى إتحاد يدير منظومة كرة القدم في مصر مهما إختلفت أسماء الأشخاص أو مواقعهم التنفيذية.

ولكن ما يبعث الأمل في نفوس عشاق كرة القدم هو الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الناديين تحت قيادة إثنين من الأسماء المميزة في عالم التدريب في مصر حالياً. فقد ظهرت بصمات حسام البدرى على أداء الأهلي بوضوح منذ تسلمه عصا القيادة من الهولندى مارتن يول وبات للفريق شكل تكتيكي واضح وطريقة لعب مميزة مما جعله يتربع على قمة الدوري بإرتياح.

كما أن معظم لاعبي الأهلي يمرون بحالة فنية وبدنية ممتازة بدءاً من شريف إكرامى الذي تجاوز أزمات الإصابة وإنخفاض المستوى مروراً بأحمد فتحى وحسام غالي صاحبا الخبرة الطويلة وحسام عاشور صاحب المستوى الثابت دائماً إلى أن نصل لكتيبة الوسط المتألقة بقيادة المايسترو عبد الله السعيد والساحر وليد سليمان والمجتهد مؤمن زكريا.

ورغم أن مهاجمي الأهلى ليسوا الأبرز داخل الفريق حالياً إلا أن مروان محسن بدأ يجد نفسه في الفترات الأخيرة كما يعلم المخضرم عماد متعب أن هذه المباريات هي من إختصاصه وحده حتى لو شارك لبعض الوقت. ويعد عمرو جمال أحد الأوراق الناجحة في يد البدري الذي لا يقلقه سوى غياب قلبى الدفاع رامي ربيعة وأحمد حجازي المصابين ولكن سعد سمير ومحمد نجيب قادرين على ملئ هذا الفراغ بكفاءة.

وعلى الجانب الأخر يبدو أداء الزمالك تحت قيادة محمد حلمى في تصاعد مستمرل في المباريات الأخيرة وسوف يعتمد حلمي على براعة حارسه أحمد الشناوي ومن أمامه منظومة الدفاع المكونة من على جبر و"الونش" في القلب وأمامهم طارق حامد وإبراهيم صلاح في الوسط لتأمين مرماه من الإصابة بأى أهداف.

أما في الشق الهجومي ستكون الأمال معقودة على الثنائي الموهوب والخطير أيمن حفني وشيكابالا من أمامهم المشاغب باسم مرسي.

إذن فنياً كل العوامل متوفرة لتفي القمة بكل وعودها وأسرارها فهل سيحدث هذا أم سيعكر صفوها ما سبقها من مشاكل؟

نتمناها مثيرة نتمناها قوية نتمناها ممتعة.