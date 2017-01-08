معلول باق في الأهلي المصري

وانضم معلول (27 عاماً) للأهلي في تموز/يوليو الماضي لمدة أربعة مواسم قادمًا من الصفاقسي التونسي وبات من العناصر الأساسية للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لموقع النادي على الإنترنت اليوم "تلقينا بالفعل عرضًا من الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب لكن الجهاز الفني رفض تمامًا فكرة التفريط فيه".



وأضاف: "معلول مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده والجهاز الفني متمسك به خاصة أننا مقبلون على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا التي نسعى لاستعادة لقبها هذا العام."