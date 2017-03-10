عمومية الزمالك تؤيد موقف رئيس النادي

أيدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم الجمعة، موقف رئيس النادي مرتضى منصور بشأن إمكانية انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من منافسات الدوري المصري الممتاز، في أعقاب أزمة التحكيم التي أثيرت مؤخراً.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن قرار الانسحاب بعد هزيمة الفريق أمام مصر المقاصة 0-1، بداعي أن حكم المباراة جهاد جريشة تغاضى عن احتساب "ضربة جزاء صحيحة" للزمالك تسببت في هزيمة الفريق.

وأعلنت الجمعية العمومية تأييدها لموقف رئيس النادي، الذي وضع إعادة المباراة أمام المقاصة، شرطاً للعدول عن الانسحاب من الدوري.

وخلص اجتماع الجمعية العمومية إلى تفويض رئيس النادي بحل الأزمة، وكشف مرتضى منصور أنه في حالة عدم إعادة المباراة سيجرى إعلان الانسحاب من خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية المقرر في نهاية أذار/مارس الجاري.