ستراكا مدرباً جديدًا للإسماعيلي

وأكد رئيس النادي إبراهيم عثمان في مؤتمر صحافي أن المدير الفني الجديد سيتابع مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الجمعة قبل أن يعود إلى بلاده مجدداً لإنهاء ارتباطاته على أن يعود بعد ذلك لقيادة الفريق في المعسكر المغلق خلال فترة توقف المسابقات إبان مشاركة المنتخب في أمم أفريقيا من 14 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/ فبراير في الغابون.

ويشرف ستراكا حالياً على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وهو سيخلف المحلي أشرف خضر، ولم يكشف عثمان قيمة الصفقة.

وأمضى ستراكا معظم مسيرته كمدافع في صفوف سبارتا براغ، أهم نادٍ في تشيكيا حالياً (تشيكوسلوفاكيا سابقاً)، من 1979 إلى 1988 خاض بعدها تجربة احترافية في ألمانيا حيث لعب لبوروسيا مونشنغلادباخ (1988-1991) وهانزا روستوك (1991-1992).

ولعب مع منتخب تشيكوسلوفاكيا 35 مباراة من 1983 إلى 1990 لم يسجل خلالها أي هدف.

تدريبياً، أشرف ستراكا على تبليتشي وسبارتا براغ مرتين وفيكتوريا بلزن (تشيكيا) وتيرول (النمسا) وأوفي كريت (اليونان) قبل أن يحط به الرحال عام 2014 في سلوفان براتيسلافا.

تولى تدريب المنتخب التشيكي لفترة قصيرة عام 2009.

