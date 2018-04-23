رابطة مشجعي ألتراس الأهلي تجمّد نشاطها

وقال منشور على صفحة الألتراس الأهلاوي والتي يتابعها أكثر من مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير: "تمّ تجميد نشاط الغروب لأجل غير مسمى".

ولم توضح الصفحة أية أسباب وراء القرار.

ويأتي قرار ألتراس أهلاوي بعد أعمال العنف التي وقعت بين أعضاء الرابطة وقوات الأمن عقب مباراة الفريق أمام مونانا الغابونى في دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في السادس من آذار/مارس باستاد القاهرة والتي فاز فيها الأهلي 4-0.

وقررت السلطات الأمنية مطلع الشهر الجاري نقل مباريات الأهلي من القاهرة إلى ملعب الجيش ببرج العرب في محافظة الاسكندرية شمال البلاد، على خلفية الأحداث التي أسفرت عن بعض الخسائر المادية في الاستاد والقبض على بعض من رابطة المشجعين.

وكانت السلطات المصرية منعت دخول المشجعين إلى المباريات المحلية بداية عام 2012، في أعقاب أعمال عنف دامية في استاد بور سعيد خلال مباراة بين الأهلي والنادي المصري، تسببت بمقتل أكثر من 70 شخصاً.

وفي 2015، سمحت السلطات بعودة تدريجية للمشجعين إلى الملاعب. إلاّ أنّ ذلك لم يدم سوى لفترة محدودة، بعدما لقي 19 مشجعاً لنادي الزمالك على الأقل حتفهم عندما حاولت الشرطة منع مجموعة منهم من دخول مباراة فريقهم ضد فريق إنبي، فأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدّى إلى تدافع الناس في مدخل ضيق لملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكانت تلك المباراة الأولى من الدوري التي تفتح أمام الجمهور منذ 2012.