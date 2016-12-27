ديربى الكرة المصرية على الأبواب

يدخل قطبا الكرة المصرية يوم الخميس المقبل ديربى القاهرة الثالث عشر بعد المائة ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز , حيث يستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدى الأهلى ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدورى و ذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب بترو سبورت بالقاهرة .

تفوق تاريخى للمارد الأحمر:

إلتقى فريقا الأهلى و الزمالك على صعيد بطولة الدورى العام فى 112 مباراة سابقة كان التفوق واضحاً فيها لفريق الأهلى بشكل كبير , حيث فاز الأهلى فى 40 مباراة أما الزمالك فحقق الفوز فى 25 مباراة فقط فيما حسم التعادل موقعة القمة فى 47 مباراة .

التعادل يحكم:

لعلها تعد صدفة غريبة للغاية قبل موقعة القمة المرتقبة , حيث كانت نتيجة التعادل هى الفاصلة بين طرفى القمة فى أول مباراة بينهما على صعيد الدورى و أخر مباراة أيضاً , ففى شهر ديسمبر من عام 1948 إلتقى الفريقان لأول مرة فى الدورى الممتاز و تعادلا بهدفين لمثلهما و سجل هدفى الأهلى حينها أحمد مكاوى و سعد عثمان فيما سجل هدفى الزمالك سيد رستم و عبد الكريم صقر .

أما أخر مباراة جمعت بين الفريقين فى الدورى فتعود إلى شهر يوليو الماضى من العام الحالى 2016 و إنتهت حينها بنتيجة التعادل السلبى . و بالرغم من تلك الصدفة إلا أن جماهير الكرة المصرية بشكل عام لن تكون راضية و سعيدة بهذه النتيجة و خاصة فى حالة إن كانت سلبية أما الفئة الوحيدة التى ستسعد بحضور التعادل مع نهاية اللقاء هم أبناء الفيوم و تحديداً جماهير فريق مصر المقاصة الذى سينقض على صدارة الدورى مناصفة مع الأهلى بعدها فى حالة فوزه على الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما .

و على صعيد أخر إاتقى قطبا الكرة المصرية 14 مرة فى شهر ديسمبر , كان التعادل سيداً فيها دون منازع حيث تعادل الطرفان فى ثمانية مباريات منها أربعة إنتهت سلبياً دون أهداف فيما كان الإنتصار حليفاً للمارد الأحمر فى أربع مواجهات أما الفارس الأبيض فكان الفوز من نصيبه فى لقائين فقط.

مفاتيح الإنتصار فى القمة:

سيعتمد المدربان حسام البدرى و محمد حلمى بشكل كبير على لاعبى خط الوسط الهجومى لحسم مباراة القمة , فمن جانب فريق الزمالك ستتركز الأضواء على أيمن حفنى و محمد إبراهيم و محمود عبد الرازق شيكابالا أما من جانب فريق الأهلى فستكون الكلمة للمايسترو عبد الله السعيد و وليد سليمان .

و دون أدنى شك ستكون الصلابة الدفاعية هى مفتاح الفوز الرئيسى فى القمة سواء فى خط الدفاع أو محاور الإرتكاز فمن جانب فريق الزمالك سيكون المدافع على جبر و لاعب الإرتكاز إبراهيم صلاح هما صمام الأمان لدفاع القلعة البيضاء أما من جانب فريق الأهلى فسيكون غياب قلبى الدفاع رامى ربيعة و أحمد حجازى عن المباراة بداعى الإصابة ضربة موجعة للمارد الأحمر و لكن وجود بدلاء من وزن سعد سمير و محمد نجيب لن ينقص من قوة فريق الأهلى المدعوم بعنصر الخبرة أحمد فتحى إضافة إلى ثنائى الإرتكاز حسام عاشور و العائد حسام غالى .