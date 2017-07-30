حسين ياسر يحط الرحال في وادي دجلة

ونشر دجلة صورة على حسابه في موقع "فيسبوك" لياسر المحمدي بقميص النادي الأسود والأصفر ويقف إلى جواره المدرب أحمد حسام (ميدو).

وكتب دجلة "نرحب بلاعبنا الجديد حسين ياسر المحمدي" ولم يكشف تفاصيل التعاقد لكن تقارير صحفية ذكرت أن العقد لمدة موسم واحد.

ويحمل ياسر المحمدي، الذي لعب لمنتخب قطر لحوالي عشر سنوات، خبرة سابقة في الدوري المصري باللعب مع العملاقين الأهلي والزمالك.

وكان ياسر المحمدي (33 عاماً) يلعب إلى جوار ميدو في الزمالك قبل أن يرحل لاعب الوسط المهاجم وينتقل إلى ليرس البلجيكي المملوك للمصري ماجد سامي في 2011.