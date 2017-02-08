تعيين مجلس إدارة جديد للأهلي المصري برئاسة محمود طاهر

وأصدر عبد العزيز قرارا بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وكامل زاهر أمينا للصندوق، وعماد وحيد ومهند مجدي ومروان هشام ومحمد جمال هليل كأعضاء.

واضطر عبد العزيز لتعيين مجلس إدارة للأهلي في كانون الثاني/يناير عام 2016، بعد صدور قرار قضائي بحله بسبب مخالفات خلال العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز طاهر برئاسة النادي، حيث قرّر الوزير تعيين نفس المجلس بكامل أعضائه، غير أن خمسة أعضاء فضلوا التقدم باستقالتهم وهم أحمد سعيد وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري ومحمد جمال هليل.

وبعد انتهاء فترة التعيين الأولى لمجلس الإدارة، قام عبد العزيز بتعيين نفس الأعضاء مع إجرائه تعديلا وحيدا بخروج محمد عبد الوهاب من المجلس الجديد، حيث جاء بدلا منه محمد جمال هليل.