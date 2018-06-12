الفرنسي كارتيرون مديراً فنياً للأهلي المصري

وأشار النادي القاهري بأنّ كارتيرون سيصل الأربعاء لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون.

يذكر أنّ المدرب الفرنسي لن يصطحب أي معاونين معه وسيكون جهازه المعاون مصري.

جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب.

وأضاف النادي أنّ تعيين كارتيرون جاء: "عقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أنّ كارتيرون هو الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنّه مدرب صغير السن (48 عاماً) وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة أنّه تولى من قبل مسؤولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

ويملك كارتيرون معرفة جيدة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة

