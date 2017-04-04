الزمالك يكشف مدة التعاقد مع مدربه الجديد

ووصل البرتغالي إيناسيو إلى القاهرة أمس الاثنين، استعداداً لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفاً لمحمد حلمي المدير الفني الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأبيض مؤخراً ومعه الجهاز الفني بأكمله بعد الهزيمة من سموحة في الدوري بهدفين نظيفين.

وشدّد أحمد مرتضى في تصريحات صحفية على أن الجهاز المعاون لإيناسيو سيقدم يد العون للمدرب من أجل النجاح ومعه جميع اللاعبين المحبين للقلعة البيضاء وخاصة أبنائها، موضحاً أن الزمالك يثق في المدرب البرتغالي ولن يستعجل تحقيق النتائج الإيجابية حرصاً على مصلحة الفريق.

واختتم عضو مجلس الزمالك تصريحاته مؤكداً أن جلسة إيناسيو غداً مع مرتضى منصور رئيس النادي سيتم خلالها توقيع العقود رسمياً، والإعلان عن تولي البرتغالي قيادة الأبيض، مشيراً إلى أنه لا تغيير في الاتفاق على حصول البرتغالي على راتب شهري مقداره 700 ألف جنيه مصري (نحو 39 ألف دولار أميركي).