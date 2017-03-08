الزمالك يعلن انسحابه النهائي من الدوري

وأخطر منصور لاعبي الفريق الكروي الأول بناديه خلال جلسة معهم، بالانسحاب بشكل نهائي من مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأبيض مؤخراً، على حد قوله.

كانت أزمة قد نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاصة، والتي تغاضى فيها حكم المباراة الدولي جهاد جريشة عن ركلة جزاء للزمالك، ليخسر "الفريق الأبيض" بهدف ويرفض اتحاد الكرة اعادة المباراة أو معاقبة الحكم مما دفع الزمالك لإعلان انسحابه من الدوري.

وقال منصور: "الانسحاب من الدوري قرار نهائي لا رجعة فيه وحلمي مستمر في قيادة الفريق".

وشدد رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين على بقاء المدرب محمد حلمي في قيادة الفريق، نافيا كل ما تردد عن رحيله والتعاقد مع مدرب أجنبي.

وطلب رئيس الزمالك من لاعبيه غلق صفحة الدوري المصري وأزماته والتركيز في مواجهتي رينجرز النيجيري في ذهاب وإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لهما يومي 12 و19 أذار/مارس الجاري.