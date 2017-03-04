الزمالك يطالب بإعادة مواجهته مع المقاصة

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرار مجلس إدارة النادي بعد اجتماعه الطارئ اليوم السبت والخاص بعدم إكمال النادي منافسات بطولة الدوري العام إلا حال إعادة مباراة المقاصة والاعتذار الرسمي عما حدث فيها.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، إن المجلس قرر عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبلة لعرض القرار على الأعضاء، وإنه بعد أحداث مباراة الأمس وإجماع مصر كلها أن هناك ضربة جزاء تعمد جهاد جريشة عدم احتسابها، فإن مجلس الإدارة يدافع عن جماهيره المحترمة.

وأشار منصور إلى أنه أجرى محادثة مع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وقال له لن يكمل في الدوري في ظل هذه الأخطاء التحكيمية.