الزمالك يتلقى أول هزيمة له في الدوري المصري

وسجل لصالح سموحة محمد حمدي ومحمود عبد العزيز ومالو في الدقائق الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و65 على الترتيب والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند تسع نقاط.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك هذا الموسم، حيث كان الفريق قد حقق انتصارين وتعادل ثلاث مرات.

وبهذا الفوز، حافظ سموحة على سجله خالياً من الهزائم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.

وفي مباراة ثانية، واصل الإسماعيلي انطلاقته المميزة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الداخلية 2 -1.

وتقدم الإسماعيلي بهدف سجله حسني عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة وتعادل محمد شعبان زيكا للداخلية في الدقيقة 24 قبل أن يسجل دييغو كالديرون هدف الفوز للإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة ليلتحق بالمصري في الصدارة، فيما توقف رصيد الداخلية عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر، علماً أنّ الإسماعيلي لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وفي مباراة ثالثة، سقط فريق المصري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الرجاء، ليرفع المصري رصيده إلى 13 نقطة، فيما تحصّل الرجاء على أول نقطة له هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر الأخير.

وتعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2-2، وسجل هدفي بتروجيت محمد دبش ومحمد رجب في الدقيقتين 73 و80 ، فيما سجل هدفي وادي دجلة محمد شريف وأواتارا إيسوف في الدقيقتين الثامنة و57.