الزمالك يتظلّم لدى الاتحاد المصري

ورفض الزمالك خوض مباراته أمام مصر المقاصة بالمرحلة الـ 22 للدوري الممتاز وتم اعتباره منسحباً بعد عدم حضوره في الموعد المحدد لملعب اللقاء وحصد المقاصة الثلاث نقاط باعتباره فائزاً باللقاء.

وفرضت لجنة المسابقات عقوبة الفريق المنسحب على الزمالك حيث تقرر خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لتغريمه 200 ألف جنيه وفقاً للائحة.

وتسلم المستشار عادل الشوربغي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري تظلم الزمالك ضد عقوبات لجنة المسابقات لعرضها على اللجنة خلال الأيام المقبلة والبت في التظلم المقدم من القلعة البيضاء بالقبول أو الرفض.